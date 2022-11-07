شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية، على هامش مران الفريق اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وخاض الثنائي فقرة تأهيلية خاصة فى صالة الجيمانزيوم، طبقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.
ينتظم المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل كامل بعد عودة الفريق الأحمر من الراحة يوم 14 نوفمبر الجاري، حيث يتدرب الفريق الأحمر حتى الثلاثاء المقبل قبل الحصول على راحة 5 أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية مجددا.
وشارك أليو ديانج فى جزء من التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك قبل المران.. وفقرة خاصة لدقة التمرير
عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.
وشهدت الجلسة حديث سريع بين المدير الفني واللاعبين حول فقرات المران، وبعض الأفكار الخططية والفنية المراد تنفيذها خلال التدريب.
استقر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على خوض وديتين فى المعسكر المقرر لانطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري.
ويسعى محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر خلال شهر فبراير المقبل.
كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن هوية طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام أول أغسطس الأنجولي فى إياب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الاتحاد الأفريقي أخطر فيوتشر بتعيين طاقك إيفواري لقيادة اللقاء تحكيمياً، على أن يكون طاقم المراقبين من رواندا، مضيفاً أن المراقبين وصولوا بالفعل إلى القاهرة.
من جهته عقد على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبى فريقه قبل انطلاق التدريبات، حذرهم خلالها من الاطمئنان إلى نتيجة مباراة الذهاب أمام أول أغسطس الأنجولي، والتى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي بأنجولا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وشدد على ماهر على أهمية اللعب على الفوز فى مباراة العودة، خاصة أن كرة القدم تقبل كل الاحتمالات.
أعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا التعاقد مع أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق خلفا لربيع ياسين، الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج.
وقالت الصفحة الرسمية للنادي الجنوبي على فيس بوك، "رحبوا معنا بالمدير الفني الجديد لفريقنا (أيمن الرمادي) المدرب السابق لكل من: نادي عجمان و نادي الإمارات في دولة الإمارات العربية الشقيقة.. على أن يصل يوم الأربعاء القادم لقيادة الفريق".