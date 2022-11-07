شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية، على هامش مران الفريق اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض الثنائي فقرة تأهيلية خاصة فى صالة الجيمانزيوم، طبقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ينتظم المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل كامل بعد عودة الفريق الأحمر من الراحة يوم 14 نوفمبر الجاري، حيث يتدرب الفريق الأحمر حتى الثلاثاء المقبل قبل الحصول على راحة 5 أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية مجددا. وشارك أليو ديانج فى جزء من التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك قبل المران.. وفقرة خاصة لدقة التمرير عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة. وشهدت الجلسة حديث سريع بين المدير الفني واللاعبين حول فقرات المران، وبعض الأفكار الخططية والفنية المراد تنفيذها خلال التدريب. منتخب الشباب يخوض وديتين فى معسكر نوفمبر استقر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على خوض وديتين فى المعسكر المقرر لانطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري. ويسعى محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر خلال شهر فبراير المقبل.