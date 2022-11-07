شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 6 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل كامل بعد عودة الفريق الأحمر من الراحة يوم 14 نوفمبر الجاري، حيث يتدرب الفريق الأحمر حتى الثلاثاء المقبل قبل الحصول على راحة 5 أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية مجددا.

وشارك أليو ديانج فى جزء من التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.