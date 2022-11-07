شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 6 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل كامل بعد عودة الفريق الأحمر من الراحة يوم 14 نوفمبر الجاري، حيث يتدرب الفريق الأحمر حتى الثلاثاء المقبل قبل الحصول على راحة 5 أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية مجددا.
وشارك أليو ديانج فى جزء من التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
شارك المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، فى جزء من التدريبات الجماعية للفريق، التى أقيمت صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن ديانج فى المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي من إصابة العضلة الخلفية.
وأشار طبيب الفريق إلى أن ديانج بدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية وذلك تمهيداً للانتظام في التدريبات الجماعية بشكل كامل. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وخاض اللاعبون تدريبات فى الجيم استمرت 30 دقيقة تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق.
وقاد مارسيل كولر المدير الفني اللاعبين فى فقرات فنية متنوعة، من بينها تدريبات على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.