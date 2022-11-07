7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - خضع محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية، على هامش مران الفريق اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض الثنائي فقرة تأهيلية خاصة فى صالة الجيمانزيوم، طبقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك قبل المران.. وفقرة خاصة لدقة التمرير عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة. وشهدت الجلسة حديث سريع بين المدير الفني واللاعبين حول فقرات المران، وبعض الأفكار الخططية والفنية المراد تنفيذها خلال التدريب.