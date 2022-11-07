شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى يقترب من العودة لتدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد شكرى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية وتسببت في غيابه عن المباريات، حيث لم يشارك اللاعب سوى في الجولة الأولى أمام المصرى البورسعيدى.

وقطع شكرى شوطاً كبيراً من البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الفني لـ سيراميكا بقيادة أحمد سامى، وبات قريبا من الظهور في التشكيل الأساسى للفريق في مباراة المقاولون العرب المقرر لها 2 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وعقد سامى جلسة مع لاعبيه تحت عنوان "لم الشمل" والاتفاق على تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة وطالبهم فيها بتصحيح المسار أمام المقاولون بالأسبوع الرابع فى المباراة المقرر لها 2 ديسمبر المقبل، خاصة أن الإدارة تضع آمالها عليهم بتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب هذا الموسم بعد الصفقات القوية التي تعاقدت معها الإدارة على أمل تلبية طموحاتها.

واستقر الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أحمد سامى، عن خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين وزيادة حالة الانسجام بينهما خلال فترة التوقف الدولى، حيث خاطبت الإدارة أكثر من نادى لجس نبضهم حول إمكانية خوض لقاءات ودية معهم، حيث تنتظر الرد لتحديد الفرق التي يمكن مواجهتها.

ويرغب أحمد سامى في تصحيح أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال أول ثلاث جولات من الدورى المصرى الممتاز فعلى الرغم من البداية القوية والفوز على المصرى البورسعيدي بثلاثية نظيفة إلا أن الفريق عاد وتعثر أمام الزمالك في الجولة الثانية وخسر بثنائية نظيفة، ثم تكرر سقوطه أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة.