شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعود للتدريبات الجماعية تحت قيادة مدرب الشباب انتظارا لموعد وصول الرمادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة نادي أسوان مد الإجازة التي حصل عليها اللاعبون بعد رحيل ربيع ياسين عن القيادة الفنية للفريق، وقرر المجلس عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف الدوري، تحت قيادة مدرب فريق الشباب انتظارا لوصول المدرب الجديد أيمن الرمادي الأربعاء القادم.

ويتدرب الفريق تحت قيادة الجهاز الفني لفريق الشباب مواليد 2011، بعدما رحل ربيع ياسين بجهازه المعاون بالكامل، كما وجه النادي الشكر للمدرب العام وابن أسوان محمد حشمت زيزو، حتى يتسنى للمدرب الجديد اختيار جهازه المعاون بدون تدخل مع إدارة النادي الجنوبي.

وأعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا قبول اعتذار ربيع ياسين عن عدم الاستمرار في منصبه مديرا فنيا للفريق الجنوبي بسبب سوء النتائج.

وخسر أسوان العائد إلى الدوري الممتاز تحت قيادة ربيع ياسين في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، وكلهم بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

اعتذار ربيع ياسين جاء بعد 4 أشهر من قيادته للفريق، حيث أنهى مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعاقده مع مدرب منتخب مصر للشباب السابق، لتولي المهمة الفنية لأبناء الجنوب، في مطلع شهر يوليو الماضي.