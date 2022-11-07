شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الداخلية يكشف خطة الاستفادة من فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أبو المجد مصطفى، مدرب عام فريق الداخلية، أن فريقه حدد برنامج التحضير خلال فترة توقف الدوري، من أجل الاستعداد الجيد قبل خوض المنافسات الرسمية، واستغلال فترة التوقف بشكل مثالي لخلق حالة من الانسجام والتأقلم بين كل اللاعبين المقيدين في صفوف الفريق الشرطي.

وأوضح أبو المجد مصطفى أن فريقه سيستغل المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما أمام المصري والمصرية للاتصالات، من أجل زيادة الانسجام بين كل اللاعبين وتجهيز اللاعبين البدلاء، الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة في المباريات بخلاف تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابات.

وشدد مدرب عام الداخلية على أن الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة يترقب إجراء قرعة كأس الرابطة من أجل تحديد منافسه في افتتاح البطولة، من أجل الاستعداد الجيد لهذه المسابقة ومن أجل تجهيز كل اللاعبين للفترة القادمة.

وعن البداية غير الجيدة لفريق الداخلية الذي حقق نقطة وحيدة من أول ثلاث مباريات في الدوري، أكد أن فريقه تجمع قبل انطلاق الدوري بأسبوعين فقط، ولم يكن هناك انسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، ونحتاج تجهيز كل اللاعبين خلال المباريات الودية.