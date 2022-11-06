الامارات | أول تصريح لمحمد صلاح بعد فوز ليفربول ومواصلة كتابة التاريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد هداف ليفربول الدولي المصري محمد صلاح سعادته بالفوز الذي حققه الريدز أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما سجل صلاح ثنائية في فوز ليفربول بهدفين مقابل هدف أمام توتنهام، على ملعب الأخير، بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن النجم المصري محمد صلاح عادل عدد الأهداف المسجل بإسم أنيلكا، برصيد 125 هدفا الملك المصري يصبح في المركز الـ17 في جدول الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، كما حصل النجم المصري محمد صلاح على جائزة رجل المباراة أمام توتنهام.

ولعب محمد صلاح المباراة رقم 17 أمام توتنهام اليوم حيث سبق وخاض من قبل 16 مباراة سابقا أمام توتنهام، بواقع 11 مباراة مع ليفربول، ومباراتين مع كل من فيورنتينا وبازل، ومباراة واحدة مع تشيلسي.

وأصبح توتنهام ثاني أكثر فريق يسجل أمامه محمد صلاح بـ9 أهداف، بالتساوي مع مانشستر سيتي ووست هام وواتفورد وبفارق هدف عن مانشستر يونايتد، كما كسر صلاح صيام آخر 3 مباريات أمام توتنهام دون تسجيل أمامهم.

وقال محمد صلاح، في تصريح لشبكة "سكاي" البريطانية، بعد المباراة: "كنا محظوظين في الشوط الأول، سجلنا هدفين ولعبنا بشكل جيد، وفي الشوط الثاني لم يحالفنا الحظ رغم أنه كان بإمكاننا التسجيل، قدمنا أداءً جيدًا من أجل الحصول على النقاط الثلاث، خاصة وأننا نواجه توتنهام الذي يعتبر خصماً صعباً دائماً، وقمت بدوري لأنني أريد دائماً أن أقوم بإحداث الفارق".

وأضاف محمد صلاح: "تمكننا هذا الموسم من الرد على الانتقادات عدة مرات بمباريات كبيرة، ولكن لم نتمكن من الاستمرار على نفس الأداء والنتائج الجيدة، أحاول دائماً أن أستغل اللمسة الأولى، وهذا ما فعلته ووضعت نفسي في وضع أفضل للتسجيل أمام توتنهام".

وقال في ختام تصريحه: "أتمنى أن تكون هذه هي نقطة التحول، وأتمنى أن تستمر الثقة ونستمر في الفوز بالمباريات من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب".