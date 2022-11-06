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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 6-11-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها خوض البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الزمالك، تدريباته مع الفريق بشكل طبيعى بعد العودة من الإصابة التى سبق وتعرض لها، إذ عانى من آلام فى الحوض.

شاهد سامسون أكينولا فى تدريبات الزمالك بعد التعافى من الإصابة

يخوض البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الزمالك، تدريباته مع الفريق بشكل طبيعى بعد العودة من الإصابة التى سبق وتعرض لها، إذ عانى من آلام فى الحوض، أدت إلى غيابه عن مواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، وكذلك لقاء إنبى بالدورى.

خضع محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية، على هامش مران الفريق اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

يسابق نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الزمن من أجل الانتهاء من مرحلة التأهيل التى يخضع لها حاليًا لتسجيل الظهور الأول مع فريقه الجديد بعدما نجحت إدارة القلعة البيضاء فى ضم اللاعب من صفوف بيراميدز، لتدعيم منطقة وسط الملعب بعد رحيل طارق حامد وانتقاله لصفوف اتحاد جدة السعودى.

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يلعب الفارس الأبيض مع المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجارى، ويتجدد اللقاء بين الفريقين فى الدوري المصري مطلع ديسمبر ضمن مواجهات الجولة الخامسة.