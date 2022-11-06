شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يهزمن سموحة 84 / 66 فى دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على سموحة بنتيجة 84-66، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب بطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وقدم الفريق عرضًا قويًّا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة طارق خيري.

وتقدم «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الأولى بنتيجة 23-13، وحافظ الفريق على تقدمه خلال الفترة الثانية بنتيجة 43-34، وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الأهلي بنتيجة 62-54، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة بالفوز بنتيجة 84-66.

كان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق مصر للتأمين بنتيجة 58/86 في منافسات بطولة دوري المرتبط.