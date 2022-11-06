شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم فاركو بثنائية في دوري الجمهورية لمواليد 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 على ضيفه فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح البديل زياد طارق التسجيل للأهلي بتسديدة «لوب» رائعة في الدقيقة 65، وأضاف علي عمرو الهدف الثاني في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة زياد طارق أيضا، قبل أن يسجل فاركو هدف تقليص الفارق قبل دقائق من نهاية اللقاء من ركلة جزاء.

وبدأ «أهلي 2001» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عاصم سليم.

الدفاع: جلال فارس - حمدي موسى - حسام ياسين - أحمد عربي.

الوسط: كريم سعد الله - محمد خالد - شادي رضوان - عبد الرحمن أشرف «مانو» - عمر رزق.

الهجوم: علي عمرو.

وشارك زياد طارق بدلًا من محمد خالد، ومحمد رضا بدلًا من كريم سعد الله، وعلي نادر بدلًا من عمر رزق، وطه محمود بدلًا من شادي رضوان، وهاني عمرو بدلًا من أحمد عربي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2001» رصيده إلى 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، حيث فاز على فيوتشر 2 - 1، وخسر أمام سموحة بنفس النتيجة، وتعادل مع المصري 2 - 2، وفاز على البنك الأهلي 2 - 1، وعلى فيوتشر بنفس النتيجة، مسجلًا 9 أهداف مقابل 7 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لـ«أهلي 2001» شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد السيد إخصائي التدليك.