شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفوز على البلاستيك برباعية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق الإنتاج الحربى، بقيادة سيد عيد، فوزا كبيرا على فريق البلاستيك 4/ 1، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، استعدادا للمباريات المقبلة فى القسم الثانى.

سجل أهداف الإنتاج الحربى كل من: محمود صلاح "هدفين" وهريسة ومصطفى عبد الرحيم، فى المباراة التى شهدت مشاركة معظم لاعبى الإنتاج لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الإنتاج الحربي لخوض الجولة الخامسة أمام زد بعد فترة التوقف الحالية، حيث فاز في المباراة السابقة أمام بورتو السويس بهدفين مقابل هدف.

وتعاقد فريق الإنتاج مع سيد عيد ليقود الفريق خلفا للمدرب عبد الناصر محمد الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج بعد الأسبوع الثانى، حيث لم يحقق سوى نقطة واحدة من تعادل وهزيمة.

جدير بالذكر أن الإنتاج الحربى يحتل المركز العاشر فى ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 10 نقاط جمعها من فوز وتعادلين وخسارة.