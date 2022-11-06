شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعد مصطفى سعد بفرصة كاملة في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مصطفى سعد، لاعب الأهلي الجديد، على وعد من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بالمشاركة في المباريات الرسمية للفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، خصوصا أن اللاعب لم يشارك مع الأهلي في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي، على عكس شادي حسين زميله السابق في فريق سيراميكا الذي شارك أكثر من مرة مع الفريق الأحمر.

وأكد كولر لمصطفى سعد أنه سيكون له دور مع الأهلي في الفترة المقبلة، ويملك قدرات مميزة وستمثل الإضافة الفنية القوية للفريق، مشيرا إلى أن خروجه من الحسابات الفنية في الفترة الماضية كان بسبب عدم التدرب مع الفريق الأحمر بشكل كاف منذ قدوم كولر، حيث إنه انضم للمنتخب الأولمبي في أكثر من معسكر.

ويترقب مصطفى سعد الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي بعد الحصول على وعد من كولر، بأن يكون له دور مع الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة؛ تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، اللاعبين في فقرات فنية متنوعة، من بينها وتدريبات على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق: علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على الداخلية 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.