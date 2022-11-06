الدوري الإنجليزي.. كيف علقت الصحف العالمية على تألق صلاح أمام توتنهام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

سلطت الصحف الرياضية العالمية، مساء اليوم الأحد، الضوء على تألق النجم المصري محمد صلاح، في مباراة فوز ليفربول على توتنهام هوتسبير (2-1)، ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول نجح في الفوز على توتنهام، بفضل الهدفين اللذين سجلهما المصري محمد صلاح في الدقيقتين 12 و40.



ونستعرض لكم في "الخليج 365"، خلال السطور التالية، كيف علقت الصحف العالمية على فوز ليفربول أمام توتنهام، مع تركيزها على ما قدمه صلاح، الذي وصل إلى الهدف السادس له في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم:

- صحيفة "آبولا" البرتغالية: (بمساعدة نونيز.. صلاح يقود ليفربول إلى الفوز على توتنهام)

أشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن نونيز، لاعب بنفيكا السابق، ساعد محمد صلاح، خاصة في الهدف الأول، موضحة أن المهاجم المصري تمكن من تسجيل الهدف الرابع عشر له في 20 مباراة مع ليفربول، هذا الموسم، بكل المسابقات الرسمية.

- صحيفة "كورييه ديلو سبورت" الإيطالية: (أنطونيو كونتي يستسلم أمام صلاح)

وصفت الصحيفة الإيطالية، خسارة مواطنها أنطونيو كونتي على يد المدرب الألماني يورجن كلوب، بـ"الاستسلام"، حيث كان نجم روما السابق، بطل المباراة، بتسجيل هدفين في أقل من 28 دقيقة.

- صحيفة "إكسبريس" البريطانية: (سوبر صلاح يحب المناسبات الكبرى)

أكدت الصحيفة أن صلاح يحب دومًا خوض المباريات الكبرى، بالتحديد أمام الست الكبار في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح توتنهام إلى جانب مانشستر يونايتد، أكثر من استقبلا أهدافًا من اللاعب المصري، بواقع 10 أهداف، فيما يحل مانشستر سيتي في المرتبة الثانية بـ9 أهداف.