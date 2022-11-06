كلوب: تفوقنا على توتنهام.. والفوز مهم بالنسبة إلى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

بدا المدرب الألماني يورجن كلوب، سعيدًا، بالفوز الذي حققه نادي ليفربول، مساء اليوم الأحد، على حساب توتنهام هوتسبير (2-1)، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول نجح في الفوز على توتنهام، بفضل الهدفين اللذين سجلهما المصري محمد صلاح في الدقيقتين 12 و40.

وتحدث كلوب بشأن فوز ليفربول الصعب، بقوله: "واصلنا القتال، لقد كان هناك الكثير من الشغف في الشوط الثاني، لكننا كنا الطرف الأفضل في النصف الأول من مباراة توتنهام".

وتابع: "مر وقت طويل منذ أن حقق ليفربول آخر فوز خارج أرضه في الدوري الإنجليزي.. لذا لا أعرف حقًا كيف أصف شعوري في اللحظة الحالية".

وأتم الألماني يورجن كلوب: "إنها لحظة حاسمة.. لقد كان فوزًا هامًا بالنسبة إلى ليفربول، لا أعرف إذا ما كنا حققنا الفوز في مباراتين متتاليتين هذا الموسم، لا أستطيع التذكر.. لكنها كانت لحظة كبيرة بالنسبة لنا".

يشار إلى أن رصيد ليفربول ارتفع إلى 19 نقطة، يحتل على إثرها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.