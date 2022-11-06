تريزيجيه يسجل في تعادل طرابزون سبور أمام قونيا بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سقط فريق طرابزون سبور في فخ التعادل أمام نظيره قونيا سبور، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-2، في الجولة الـ 13 للدوري التركي.

وجاء تشكيل طرابزون سبور على النحو التالي:

"أورجات تشاكير، حسين تركمان، بارترا، هوجو، دينزفيل، هامسيك، جامين، عبدالقادر عمر، باكاسيتاس، تريزيجيه، جوميز".

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد قونيا في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

أخداث المباراة

وسجل فريق طرابزون سبور الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 15، سددها اللاعب اناستاسيوس باكاسيتاس بنجاح في شباك قونيا.

وفي الدقيقة 27 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لأصحاب الأرض تقدم لتنفيذها اللاعب محمود حسن تريزيجيه، ليسجلها بنجاح معلنا عن الهدف الثاني.

وتمكن اللاعب ميمي ديوف من تسجيل هدف تضيق الفارق لفريق قونيا سبور في الدقيقة 45+8.

وعاد ميمي ديوف ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54، ليمنح قوينا سبور التعادل أمام طرابزون.

وبتلك النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إل ى22 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

وعلى الجانب الأخر،حصد قونيا سبور نقطة ليصل إلى 21 في المركز الثامن خلف طرابزون سبور.