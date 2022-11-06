صلاح: نأمل أن نستمر في الفوز بالمباريات.. وأريد إحداث الفارق لصالح ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، أنه يريد إحداث فرق لصالح فريقه، مشيراً إلى أنه يأمل في استمرار الريدز في الفوز بالمباريات.

وسجل صلاح هدفين في انتصار فريقه على توتنهام، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات عقب نهاية المباراة: "لعبنا بشكل جيد خلال الشوط الأول، في الشوط الثاني كنا غير محظوظين ولكن الشيء المهم هو أننا استطعنا الحصول على الـ3 نقاط".

وأضاف: "من المهم التحكم في الكرة في المساحات الصغيرة، أحاول دائمًا الحصول على لمسة أولى جيدة لأضع نفسي في وضع أفضل".

وتابع صلاح: "توتنهام دائما خصم صعب، ولكن كل ما أريد القيام به هو إحداث فرق للفريق".

وأكمل: "توقعنا رد فعل لكننا واجهناه، كان الأمر يتعلق باللعب في العمق وقد فعلنا ذلك اليوم، لعبنا بشكل جيد بالكرة في الشوط الأول وأيضاً بدون الكرة في الشوط الثاني".

واختتم صلاح تصريحاته: "نأمل أن تكون هذه هي نقطة التحول، ونأمل أن تستمر الثقة ونستمر في الفوز بالمباريات".