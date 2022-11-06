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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ15

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محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت منافسات الجولة الخامسة عشر من ، بعودة أرسنال لصدارة الترتيب وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني، بينما تذيل نوتنجهام فورست الترتيب.

تحقيق أرسنال فوزًا هامًا على نظيره بهدف نظيف، جعله يعود ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بعدما كان متصدرًا قبل لقاء أرسنال وتشيلسي.

فيما عاد من جديد لسكة الانتصارات بفوزًا غالي على حساب توتنهام في لقاء شهد تألق محمد صلاح، وتواجد الريدز في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 19 نقطة.

وتذيل نوتنجهام فورست جدول ترتيب البريميرليج برصيد 10 نقاط، حققها خلال 14 مباراة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي..

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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