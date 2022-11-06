"أحتاج إلى المزيد من الوقت".. بيل يكشف موقفه من كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أشار الويلزي جاريث بيل، اليوم الأحد، إلى أنه ما يزال بعيدًا عن الجاهزية البدنية التامة، قبل أقل من 15 يومًا على انطلاق منافسات كأس العالم في قطر 2022.

منتخب ويلز تأهل إلى مونديال قطر 2022، بعد 64 عامًا من الغياب عن كأس العالم، بالتحديد منذ نسخة عام 1958.

واستطاع بيل، قيادة لوس أنجلوس جالاكسي إلى حصد لقب الدوري الأمريكي، بعدما سجل هدفًا حاسمًا في الدقيقة 120+8، في المباراة النهائية أمام فيلادلفيا يونيون، ليتعادل الفريقان (3-3) قبل احتكامهما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الويلزي صاحب الـ33 عامًا.

وكشف جاريث بيل في مؤتمر صحفي، أنه يخشى الغياب عن كأس العالم، بقوله: "يبقى الوضع صعبًا من الناحية الذهنية، أنت ترى الكثير من اللاعبين ينسحبون من كأس العالم بسبب الإصابة".

وشدد على أنه أصبح في حالة أفضل مع لوس أنجلوس جالاكسي، مضيفًا: "أشعر بالسعادة بعدما سجلت هدفًا ورفعنا الكأس".

وأضاف بشأن موقفه من كأس العالم: "أنا لست جاهزًا بنسبة 100% في الوقت الحالي، ما زلت في مرحلة العودة، لدي بعض المشكلات الصغيرة مثل عديد اللاعبين.. أنا بحاجة إلى الوقت، ربما أستطيع الآن خوض 20 أو 30 دقيقة".

يذكر أن قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، أوقعت منتخب ويلز، في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022، إلى جانب إنجلترا، إيران والولايات المتحدة الأمريكية.