تريزيجيه يتألق أمام قونيا سبور بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، الهدف الثاني لفريقه أمام قونيا سبور، خلال اللقاء المقام على ملعب جونيش ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري التركي.

وقاد تريزيجيه فريقه للتقدم بثنائية نظيفة حيث تسبب في احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 15 سجلها زميله في الفريق انستاسيوس باكاسيتاس، ومن ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

ويقدم تريزيجيه مستوى مميز مع طرابزون سبور في الموسم الحالي حيث لعب 19 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 أهداف، في جميع المسابقات.