ليفربول يهزم توتنهام بثنائية صلاح وأرسنال يحسم ديربي لندن ويستعيد الصدارة





نجح ليفربول بتخطي مستضيفه توتنهام 2-1، اليوم الأحد ضمن المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز بفضل ثنائية النجم المصري محمد صلاح.



ووقع الفرعون على هدفيه بالدقائق 11، و40، بينما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد هاري كاين 70.



وصار رصيد الريدز 19 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 26 في المركز الرابع خلف نيوكاسل بفارق نقطة واحدة.



وهي أول ثنائية لمحمد صلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.



كما سجل في 4 مباريات متتالية مع ليفربول في جميع المسابقات لأول مرة منذ اكتوبر 2021.



أرسنال يحسم ديربي لندن



واصل أرسنال مسيرته الاستثنائية في موسمه الحالي وحقق الفوز على تشلسي بهدف دون رد في ديربي لندني.



وكان المدفعجية هم الأفضل أغلب أوقات المباراة، التي انتهى شوطها الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف وفي الشوط الثاني انقض قلب الدفاع غابرييل ماغاليس على كرة جاءته من ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا محرزاً هدف التقدم لأرسنال.



واستعاد آرسنال صدارته من مانشستر سيتي بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة متقدماً بفارق نقطتين أمام سيتي حامل اللقب، بينما تجمد رصيد تشلسي الذي تلقى خسارته الثانية توالياً، عند 21 نقطة في المركز السابع.



ويعاني تشلسي أخيراً في الدوري المحلي حيث لم يفز في اخر 4 مباريات له فتعادل مرتين مع برنتفورد سلباً ومانشستر يونايتد 1-1 وخسر مرتين أمام برايتون 1-4 واليوم أمام أرسنال. اما اخر فوز فحققه فكان في 16 تشرين الأول/اكتوبر بفوزه خارج الديار على أستون فيلا بثنائية نظيفة.

(بي إن سبورت)