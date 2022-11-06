الامارات | محمد صلاح لا يعرف المستحيل.. شاهد ماذا فعل في مباراة ليفربول وتوتنهام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الأسطورة المصرية وهداف ليفربول محمد صلاح في إحراز هدفين ليقود فريقه إلى الفوز على توتنهام وقيادة فريقه إلى أول فوز خارج أرضه هذا الموسم، والعودة إلى الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين، وذلك بعدما نجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 11 من تسديدة رائعة قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 70، وفي المقابل سجل هاري كين هدف توتنهام في الدقيقة 70 ليصل للهدف 11 هذا الموسم في البريميرليج.

وتمكن ليفربول في انهاء الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني، بالدقيقة 54 كاد محمد صلاح أن يسجل الهاتريك بعد تمريرة داروين نونيز لكنها ذهبت إلى أحضان الحارس هوجو لوريس.

وأحرز توتنهام هدف تقليص الفارق لـ هاري كين الذي سدد بقدمه اليمنى في الزاوية الصعبة على الحارس أليسون عند الدقيقة 70، وبعدها قام مدرب ليفربول كلوب بإشراك الثنائي هندرسون وكورتيس جونز بدلًا من إليوت وفيرمينو لتأمين النتيجة.

في الدقيقة 82 كاد داروين نونيز أن يسجل هدف قتل المباراة، لكن العارضة أنقذته ووقفت مع أصحابها بعدما وقفت أمامهم مرتين.

ولم تنجح محاولات توتنهام على أرضه للتعادل ليخسر على ملعبه أمام ليفربول بقيادة المصري صلاح، ويرفع الريدز رصيده 19 نقطة ويصعد للمركز الثامن، بينما توتنهام يتوقف رصيده عند 26 نقطة في المركز الرابع.