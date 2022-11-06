5 مدن قطرية تحتفل بنهائيات كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت دولة قطر بكأس العالم 2022، وشيدت في ضوء استضافتها للدول 7 استادات تحتضن منافسات المونديال، إضافة لتطوير استاد خليفة الدولي المشيد عام 1976 م تطويرا شاملا، تهليلا وحفاوة وترحيبا بعشاق المستديرة من شتى أقطار الأرض. المدينة: الدوحة اسم الملعب: استاد الثمامة اسم الملعب: استاد الثمامة تاريخ الإنشاء: 2021 م الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجع المدينة: الدوحة اسم الملعب: استاد 974 تاريخ الإنشاء: 2021 م الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجع المدينة: الريان اسم الملعب: استاد خليفة الدولي تاريخ الإنشاء: 1976 م الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجع المدينة: الريان اسم الملعب: استاد المدينة التعليمية تاريخ الإنشاء: 2020 م الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجع المدينة: الريان اسم الملعب: استاد أحمد بن علي تاريخ الإنشاء: 2020 م الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجع المدينة: الوكرة اسم الملعب: استاد الجنوب تاريخ الإنشاء: 2019 م الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجع المدينة: الخور اسم الملعب: استاد البيت تاريخ الإنشاء: 2021 م الطاقة الاستيعابية: 60 ألف مشجع المدينة: لوسيل اسم الملعب: استاد لوسيل تاريخ الإنشاء: 2022 م الطاقة الاستيعابية: 80 ألف مشجع

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