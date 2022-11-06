«الفوتوفينش» تضبط خط النهاية بميدان تبوك للهجن

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ويعمل على تشغيل هذه التقنيات كوادر سعودية بإشراف لجنة التحكيم الرئيسة، إلى جانب محكمين عالميين يعملون في أنظمة التحكم الموجودة على مستوى السباقات المتعلقة في عالم السرعة، حيث أسهمت التقنية في ارتياح الملاك بأحقية الهجن الفائزة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد تقنية «الفوتوفينش Photo Finish» ضمن أحدث التقنيات التي وفرها الاتحاد السعودي للهجن في جميع سباقاته ومن ضمنها كأس اللجنة الأولمبية السعودية للهجن والمقامة حاليا على ميدان تبوك للهجن، والتي تضبط نتائج السباقات عند خط النهاية بنسبة 100%.ويعمل على تشغيل هذه التقنيات كوادر سعودية بإشراف لجنة التحكيم الرئيسة، إلى جانب محكمين عالميين يعملون في أنظمة التحكم الموجودة على مستوى السباقات المتعلقة في عالم السرعة، حيث أسهمت التقنية في ارتياح الملاك بأحقية الهجن الفائزة.

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