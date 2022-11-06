الفرج وسالم يهددان رقم الجابر في مونديال قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمام قائد المنتخب السعودي الكروي الأول في مونديال قطر 2022 سلمان الفرج وزميله سالم الدوسري فرصة كبيرة لمعادلة قائدهم الأسبق سامي الجابر أو كسر رقمه التهديفي في المونديال، حيث ما زال صامدا منذ 16 عاما بعد أن سجل في 3 كؤوس عالم 1994، و1998، و2006، حيث نجح الثنائي في التسجيل في مونديال روسيا 2018 في مواجهة منتخب مصر في آخر مباريات الدور التمهيدي للمونديال، بعد أن نجح الفرج في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء ومن ثم أضاف الدوسري هدف التعزيز.

ليصل للرقم الـ 11 هدفا كمحصلة الأخضر في التسجيل في كؤوس العالم.

وتبدو فرصة سالم الدوسري صاحب الـ16 هدفا للمنتخب كثاني هدافيه هي الأكبر والأوفر حظا من زميله سلمان الفرج في كسر رقم سامي الجابر التهديفي، وإن لم يستطع كسر الرقم هو وزميله في مونديال قطر المقبل، كون عمره الحالي 30 عاما، سيكون قادرا على أن يبلغ المونديال المقبل 2026 بحدود عمر الـ 34، فيما سيكون عمر سلمان الفرج حينها 38 عاما وهو الأمر الذي يكون قد ودع به عالم المستديرة.

وقد سلط موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الضوء على اللاعب سالم الدوسري في وقت سابق وقال إنه يبحث عن كتابة تاريخ جديد لكرة القدم السعودية، من خلال المشاركة المرتقبة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنتظرها جماهير كرة القدم بلهفة نهاية العام الحالي.

مشيرا إلى أنه أحد أبرز العناصر التي ستتواجد في تشكيلة المنتخب السعودي في المونديال.

وبما أن المنتخب السعودي الحالي بقيادة الفرنسي رينادر يضم مزيجا بين الخبرة والشباب فإن قائده وعقلة المفكر سلمان الفرج يعد الأكبر بين اللاعبين بعد أن تجاوز سن الـ33 عاما، فيما يعد لاعب فريق الهلال المعار لنادي التعاون عبدالله رديف هو الأصغر، إذ يبلغ 19 عاما و10 أشهر.

ويظل لاعب فريق الشباب المهاجم فهد المولد هو أحد هدافي المنتخب بـ17 هدفا، فيما يسجل زميله نواف العابد (30 عاما) كأقدم لاعبي المنتخب الحالي المتواجدين في معسكره الحالي تحضيرا للمونديال بـ50 مباراة دولية منذ أن دلف إلى بوابة الأخضر في الـ29 من مايو 2010.

أصغر لاعبين انضموا في تاريخ المنتخب:

أحمد جميل ( الاتحاد) (16 سنة و53 يوما)

خالد مسعد (الأهلي) (16 سنة 87 يوما)

عبدالرحمن الرومي (الشباب) (16 سنة و117 يوما)

هدافو المنتخب في بطولاته:







ماجد عبد الله (71 هدفا) (116 مباراة)



سامي الجابر (46 هدفا) (156 مباراة)



ياسر القحطاني (42 هدفا) (112 مباراة)



عبيد الدوسري (41 هدفا) (94 مباراة)



طلال المشعل (32 هدفا) (60 مباراة)



خالد مسعد (28 هدفا) (114 مباراة)



محمد السهلاوي (28 هدفا) (42 مباراة)



فهد المهلل (26 هدفا) (87 مباراة)



سعيد العويران (24 هدفا) (75 مباراة)



إبراهيم سويد (24 هدفا) (86 مباراة)



هدافو كأس العالم: