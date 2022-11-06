أبطال الهلال يتصدرون جدول دورة الألعاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر نادي الهلال ترتيب جدول ميداليات دورة الألعاب السعودية، للمرة الأولى منذ بداية المنافسات.

ونجح الفريق الزعيم في تحقيق 11 ميدالية منها 4 ذهبيات، وضعته في المركز الأول: 30 ميدالية منها 10 ذهبيات، ليزيح الوحدة من الصدارة التي اعتلاها منذ اليوم الأول.

وحقق الهلال ذهبية كرة صالة السيدات، وذهبيتين في ألعاب القوى، وذهبية في الكاراتيه.

وحافظ الاتحاد على وصافة الترتيب، بعد أن تجاوز الوحدة بفضل تحقيقه ذهبية في ألعاب القوى.

وتراجع الوحدة للمركز الثالث، بعد أن توقف رصيده عند 7 ذهبيات و28 ميدالية منوعة.

وشهد جدول الترتيب تقدم النصر للمركز السادس بتحقيقه ذهبية رابعة في الكاراتيه، فيما اقتحم الأهلي قائمة العشر الأوائل بتحقيق ذهبيتين في ألعاب القوى والكرة الطائرة.

وتختتم البطولة التي تحتضنها العاصمة الرياض في نسختها الأولى اليوم.