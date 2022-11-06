سلة الأخضر تكسب الإمارات استعدادا لتصفيات كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة السلة مبارياته الودية بالفوز على نظيره الإمارتي (81 - 77) أمس، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية

ويستعد الأخضر لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام نظيره الهندي 10 نوفمبر الحالي، واللقاء الثاني أمام نظيره الفلبيني 13 من الشهرنفسه، على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقد واجه الأخضر نظيره البحريني الخميس الماضي وديا وخسر اللقاء بنتيجة (63 - 70).

ويتولى المدرب الهولندي يوهان جويا كرز مهمة القيادة الفنية للمنتخب السعودي في التصفيات، والذي تم التعاقد معه أخيرا للإشراف على المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأكد يسار مختار، المشرف على المنتخب السعودي، في تصريحات للمركز الإعلامي، جاهزية المنتخب فنيا للتصفيات، مشيرا إلى أن اللقاءات الودية كانت فرصة للمدرب من أجل معرفة إمكانيات لاعبيه.

وأضاف «ننتظر أن يحقق المنتخب نتائج تعكس جاهزيته للتصفيات والفوز في أولى مبارياته أمام الهند سيكون مفتاح التأهل إلى نهائيات كأس العالم».