انطلاق المرحلة الثانية من دورات الرخصة الآسيوية B

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت المرحلة الثانية من دورات الرخصة التدريبية الآسيوية B أمس، والتي تقيمها اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم في 6 مدن بالمملكة، بإجمالي 8 دورات، وتستمر حتى 16 نوفمبر الحالي، بمشاركة 208 مدربين، بواقع 26 مدربا، في كل من: (الرياض دورتان، جدة دورتان، ودورة واحدة في كل من الدمام والمدينة المنورة وأبها والأحساء)، علما بأن المرحلة الأولى أقيمت خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر الماضيين. ويستضيف نادي الحرس الوطني، ومجمع الأمير مقرن دورتي الرياض، فيما تقام دورتا جدة في جامعة جدة والكلية التقنية بجدة، بينما تقام دورة أبها في نادي ضمك، وتقام دورة المدينة المنورة في نادي أحد، فيما تقام دورة الأحساء في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بينما يستضيف نادي الحرس الوطني بالدمام دورة الدمام. وتشهد الدورات الـ8 مشاركة عدد من المحاضرين المعتمدين آسيويا. وتشهد الدورات الـ8 مشاركة عدد من المحاضرين المعتمدين آسيويا.

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