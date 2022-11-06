ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز صعب على توتنهام في الدوري الإنجليزي (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزا صعبا، على مضيفه توتنهام، بهدفين مقابل هدف،في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز بالعاصمة لندن.

وأحرز النجم المصري، محمد صلاح هدفي فريقه في شباك توتنهام، وجاء الهدف الأول للفرعون في الدقيقة 11 بعد تمريرة من داروين نونيز.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 40، حيث استغل صلاح خطأ من دفاع توتنهام لينفرد بالحارس ويضع الكرة من فوقه ببراعة.

وقلص هاري كين الفارق، مسجلا هدفا بقدمه المينى في الزاوية الصعبة على الحارس أليسون عند الدقيقة 70.

وارتفع رصيد الريدز لـ 19 نقطة وصعد للمركز الثامن، بينما توتنهام يتوقف رصيده عند 26 نقطة في المركز الرابع.

شاهد الأهداف:

رابط الأهداف: https://btoooatx2.stad90.com/embed/HuqpNUqaAIyx2