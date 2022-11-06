صلاح يتألق ويسجل هدفين في شباك توتنهام (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - أحرز محمد صلاح هدفين، في شباك توتنهام، الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبير ستاديوم"، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف محمد صلاح الأول في الدقيقة 11 بعد هجمة منظمة بدأت من الفرعون وانتهت بتسجيله للهدف، بعد تمريرة من داروين نونيز.

وأحرز الفرعون المصري الهدف الثاني في الدقيقة 40، مستغلا خطأ من الدفاع لينفرد بالحارس ويضع الكرة من فوقه ببراعة.

هدف صلاح الأول:

رابط الهدف الأول : https://btoooatx2.stad90.com/embed/4UEWH7vQoGHmg

هدف صلاح الثاني:

رابط الهدف الثاني: https://btoooatx2.stad90.com/embed/ToTam9kD5fhwX

ودخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكساندر آرنولد

تياجو - فابينيو - إليوت

داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل توتنهام

ودخل الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب "سبيرز" المباراة بالتشكيل التالي:

هوجو لوريس

إريك داير - كليمون لونجليه - بن ديفيز

ريان سيسيجنون - إيمرسون -بيير إيميل هويبييرج - إيف بيسوما - رودريجو بنتانكور - إيفان بيريشيتش

هاري كين