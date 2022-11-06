شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعود لتدريباته غدا استعدادا لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى إلى التدريبات الجماعية غداً الإثنين، بعد الراحة التي منحها الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لسيد البلد، للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأبلغ زوران لاعبى الاتحاد السكندرى بخضوعهم لقياسات الوزن عقب عودتهم من الراحة السلبية للتأكد من تنفيذهم البرنامج الغذائي، مهددهم بفرص عقوبات مغلضة حال مخالفة أي لاعب للنظام أو تعرضه لزيادة في الوزن.

وضع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، لائحة خاصة بالمكافآت في الموسم الجديد تقضى بصرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب حال تحقيق الفوز الأول وإضافة 2000 جنيه إجادة حالة الفوز الثانى وأخيرا 7000 آلاف جنيه حال تحقيق الانتصار الثالث لتصبح 19000 ألف جنيه.

ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري لتحفيز اللاعبين على الفوز، وتقديم مستوى جيد باستمرار ولضمان ثبات تركيزهم من أجل إسعاد جماهير سيد البلد، وتعويضه عن الظروف الصعبة التي مر بها الفريق خلال الموسم الماضى.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يأمل سيد البلد في مواصلة الانتصارات بعد تحقيق الفوز في أول ثلاث جولات على حساب أسوان والداخلية وطلائع الجيش.