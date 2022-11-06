شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف منتخب الناشئين بانضمام لاعب هوفنهايم الألمانى قبل مواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت صفوف منتخب مصر للناشئين، اليوم بانضمام تيبو غبريال المحترف في صفوف هوفنهايم الألماني، لمعسكر المنتخب مصر بالجزائر استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ووصل تيبوغبريال مساء اليوم وانضم للتدريبات مباشرة استعدادًا لمواجهة ليبيا المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من التصفيات.

على صعيد متصل، حرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، على إلقاء محاضرة تحفيزية للاعبي منتخب الناشئين، ووجه الكومي العديد من النصائح للاعبي المنتخب قبل التدريب.

واستكمل المران بتقسيمة بين اللاعبين لشرح مواقف مختلفة خلال المباريات.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.



يرأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.