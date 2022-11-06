شكرا لقرائتكم خبر عن عادل بسيونى صاحب الـ56 عاما يتوج بذهبية بطولة العالم لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج عادل بسيوني، لاعب منتخب كمال الأجسام، بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم التى تقام بإسبانيا لوزن تحت 90 ك، وسط منافسة شرسة بمشاركة 30 بطلا من أبطال العالم من الدول الأوروبية، ونال بهذا الإنجاز شهادة تقدير من كل خبراء اللعبة المتواجدين في الحدث العالمي.

يذكرأن "بسيوني" يبلغ من العمر 56 عامًا وحقق بطولة العالم للعديد من السنوات السابقة وقد انقطع لفترة طويلة عن المشاركة في البطولات الدولية، ثم عاد العام الماضي 2021 ليحصد ميدالية وزن 90، ثم حصد هذا العام أيضا نفس الميدالية في نفس الوزن في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا 2022.

كان منتخب كمال الأجسام قد حقق 7 ميداليات متنوعة، 3 ذهبيات و3 برونزيات وواحدة فضية، بالإضافة إلى مركزين الرابع والخامس خلال الأيام السابقة.