شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سامسون أكينولا فى تدريبات الزمالك بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الزمالك، تدريباته مع الفريق بشكل طبيعى بعد العودة من الإصابة التى سبق وتعرض لها، إذ عانى من آلام فى الحوض، أدت إلى غيابه عن مواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، وكذلك لقاء إنبى بالدورى.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لتجهيز جميع اللاعبين، خصوصا العائدين من الإصابات خلال فترة التوقف الحالية، وقبل العودة للمباريات الرسمية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.