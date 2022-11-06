شكرا لقرائتكم خبر عن القسم الثانى.. رحيل 5 مدربين عن أندية الصعيد خلال 4 جولات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توقفت مسابقة القسم الثانى حتى 11 نوفمبر الجارى، بعد مرور 4 جولات من انطلاق المسابقة، والتى أسفرت عن العديد من الأرقام فى الثلاث مجموعات.

وشهدت الجولات الأربع الماضية رحيل 5 مدربين عن أندية مجموعة الصعيد لسوء النتائج والتوفيق، وتم تعيين مدربين جدد بدلا منهم.

5 راحلين

فريق الألومنيوم: رحل عن تدريبه سعيد إبراهيم، وتعاقد مع أبو طالب العيسوى ليقود الفريق من الأسبوع المقبل.

مركز شباب طامية: رحل عن تدريبه نادر السيد، وتعاقد مع فؤاد سلامة.

الفيوم: رحل عن تدريبه أحمد عبد الغنى، وتعاقد مع خالد إينو.

المدينة المنورة: رحل عن تدريبه هيثم سمير وتعاقد مع شديد قناوى وأشرف درويش مدربا عاما.

المنيا: قدم أمير عزمى مجاهد استقالته، وتم قبول استقالته من إدارة النادى وتبحث حاليا عن البديل.

جدير بالذكر أن فريق الجونة يحتل صدارة مجموعة الصعيد برصيد 10 نقاط متفوقا على لافيينا بنقطة واحدة، فيما يتذيل فريق الألومنيوم ترتيب المجموعة بنقطة واحدة متساويا مع المدينة المنورة بنفس الرصيد.