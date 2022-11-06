الامارات | منتخب الجوجيتسو يرفع رصيد الإمارات إلى 46 ميدالية في بطولة العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل منتخب الإمارات للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» صدارته لبطولة العالم للجوجيتسو في نسختها السابعة والعشرين المقامة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعبا ولاعبة من 70 دولة حول العالم.

ونجح ابطال الإمارات لفئة الشباب تحت 18 عاما في رفع رصيد الدولة في البطولة إلى 46 ميدالية ملونة بواقع، 15 ذهبية، و14 فضية، و 17 برونزية.



وتم تخصيص منافسات اليوم الأحد لفئة تحت 18 عاما، وتمكن لاعبوا المنتخب الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» من خطف الأضواء وأحرزوا 5 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية. وتوج بالذهب كل من روضة الشامسي لوزن (40 كجم)، وعائشة الشامسي لوزن (44 كجم)، وحمد الشحي لوزن (46 كجم )، ومحمد الشحي لوزن (50 كجم)، وفهد الحمادي لوزن ( 73 كجم).



أما الميداليات الفضية فقد تحققت عن طريق جميعة الحمادي وزن (فوق 70 كجم)، وماجد البلوشي وزن (46 كجم)، وعبد الحمن محمد وزن (50 كجم)، وعبدالرحمن المرزوقي وزن (55 كجم)، وفيصل الواحدي وزن (66 كجم)، وهزاع الحساني وزن (73 كجم)، وعمار الحوسني وزن (فوق 81 كجم). فيما توج بالميداليات البرونزية كل من ميرة السعيدي وزن (40 كجم)، وحصة الياسي وزن (44 كجم)، واليازية الكلباني وزن (57 كجم)، وميرا الجرجاوي وزن (70 كجم)، وخالد الشامسي وزن (55 كجم).