الامارات | فوز حتا ودبا الحصن والجزيرة الحمراء في دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق حتا على مضيفه التعاون بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الاولى التي أقيمت اليوم الأحد، وحافظ على صدارة الدوري برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 11 نقطة عاشرا، حيث سجل لفريق حتا راشد عيسى في الدقيقة 15، وفرقان احمد 47، والبرازيلي دينيلسون 80، بينما سجل هدفي التعاون كل من الغاني ايلاي سي 6 والبرازيلي كارلوس البرتو 76.

وعزز دبا الحصن حظوظه بالمنافسة بعد ان فاز على ضيفه الفجيرة بهدف نظيف سجله البرازيلي جواو فيتور 79، ليصبح رصيد دبا الحصن 18 نقطة في مركز الوصيف، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة تعد قمة الجولة التاسعة فاز فريق الجزيرة الحمراء بملعبه على الامارات (الصقور) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد واذاق الصقور طعم أول خسارة في الموسم الحالي للهواة ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء 17 نقطة ثالثا بينما لدى فريق الإمارات 15 نقطة خامسا.

سجل اهداف الفائز كل من الارجنتيني فينوجليو 31، ومواطنيه جونزالو كوردوبا 57 واكير سوكوتو 83، بينما سجل لفريق الإمارات البرازيلي ليثيري سيلفا 64.