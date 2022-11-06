الامارات | نادي اسوان المصري يتعاقد مع المدرب أيمن الرمادي

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نادي اسوان المصري يتعاقد مع المدرب أيمن الرمادي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اسوان تعاقده بشكل رسمي مع المصري ايمن الرمادي لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفاً لربيع ياسين الذي رحل عن الفريق قبل نحو أسبوعين.
وأوضح اسوان في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد: «رحبوا معنا بالمدير الفني الجديد لفريقنا أيمن الرمادي المدرب السابق لكل من نادي عجمان ونادي الإمارات في دولة الإمارات العربية الشقيقة».
وأضاف: «يصل المدرب الجديد يوم الأربعاء القادم لقيادة الفريق».
ويحتل أسوان المركز الثامن عشر الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري دون أن يحصد أي نقطة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App