الامارات | السعودية تهزم أيسلندا وديا بهدف عبد الحميد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز سعود عبد الحميد هدفا من ضربة رأس في الشوط الأول ليقود السعودية للفوز 1-صفر على أيسلندا وديا خلال استعداداه للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الأحد.

وتفتتح السعودية مشاركتها السادسة في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين في 22 من الشهر الحالي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المكسيك وبولندا.

وتلقى عبد الحميد ظهير أيمن الهلال تمريرة عرضية من زميله محمد البريك تجاوزت دفاع أيسلندا ليحولها بضربة رأس في المرمى بالدقيقة 26.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرا خارجا في مدينة أبوظبي التي استضافت مباراة اليوم وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الاستعداد لكأس العالم في قطر.

ولكنه تعرض لضربة قد تكون قوية بإصابة قائده سلمان الفرج وخروجه من ملعب محمد بن زايد في الشوط الأول من المباراة وذلك قبل أسبوعين تماما من انطلاق كأس العالم.

وفاز المنتخب السعودي بمباراتين من أربع خلال معسكره الحالي في أبوظبي، حيث تغلب 1-صفر على مقدونيا الشمالية وأيسلندا بينما تعادل 1-1 مع ألبانيا وبدون أهداف مع هندوراس قبل مواجهة بنما يوم الخميس المقبل.

وسيختتم استعداداته بمواجهة كرواتيا في 16 من الشهر الحالي.