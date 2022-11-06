شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه المصرية للاتصالات وديا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للداخلية، بقيادة رضا شحاتة، على خوض مباراة ودية الخميس المقبل أمام فريق المصرية للاتصالات، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، ضمن تحضيرات الفريق الشرطي للمباريات المقبلة بدءا من مباريات كأس الرابطة ثم الدوري الممتاز.

من جانبه، أكد أبو المجد مصطف مدرب عام فريق الداخلية أن فريقه سيخوض مباراته الودية الأولى ضد المصري غدا الاثنين، فيما يخوض ثاني تجاربه الودية الخميس المقبل.

وشدد مصطفى على أن فريقه عاد لاستئناف التدريبات الجماعية أمس، السبت، بعد الحصول على 48 ساعة عقب الخسارة من الأهلي في الجولة الثالثة من عمر الدوري.ويحتل الداخلية المركز الـ16 في ترتيب جدول الدوري بنقطة وحيدة جمعها من التعادل مع طلائع الجيش والخسارة الاتحاد السكندري والأهلي.

وخسر الداخلية من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري قبل توقف مسابقة الدوري المصري.

وانتظم الثلاثي محمود عزت وبركات حجاج وزياد طارق، لاعبو الداخلية، في تدريبات فريقهم الجماعية، اليوم السبت، عقب تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم، وتسببت في غيابهم عن مباريات فريقهم وآخرها مباراة الأهلي بالدوري.

وينتظم الثلاثي عزت وبركات وزياد في تدريبات الداخلية اليوم بعد تعافي الأول من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، بينما تعافى الثاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما أنهى الثالث برنامج التأهيلي من إصابة في الركبة.

وأكد اللواء عثمان الدسوقي أن الثلاثي المصاب بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم السبت، أن يتم تجهيزهم فنيا للمشاركة في المباريات القادمة.