شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة وتقسيمة فى مران منتخب الناشئين استعدادا لمواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على إلقاء محاضرة تحفيزية للاعبى منتخب مصر للناشئين خلال معسكره فى الجزائر.

ووجه الكومي العديد من النصائح للاعبى المنتخب قبل التدريب استعدادا لمواجهة ليبيا، المقرر لها الثلاثاء فى الجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالجزائر. واستكمل المران بتقسيمة بين اللاعبين لشرح مواقف مختلفة خلال المباريات.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

ويرأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.