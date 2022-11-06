شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم الرباط والأنوار ودياً بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على الرباط والأنوار البورسعيدي بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية التي أقيمت مساء الأحد علي ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ضمن برنامج الاستعداد لمنافسات الدوري العام، سجل الهدفين عبد الرحمن مجدي وحازم مرسي.

لعب الفريق بتشكيل مكون من محمد فوزي فى حراسة المرمي وحمدي النقاز ونور الزمان الزموري وعماد حمدي ومحمد دسوقي فى خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد مخلوف ومصطفي فارس وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي فى خط الوسط وحازم مرسي فى خط الهجوم.

بدأ الإسماعيلي المباراة بسيطرة تامة علي مجريات الأمور وتمكن من إحراز هدف مبكر عن طريق عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الرابعة ثم واصل الفريق هجومه واستمر الضغط حتي تمكن حازم مرسي من إحراز الهدف الثاني.

وفى مجريات الشوط الثاني أجري الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، عدة تغييرات بمشاركة أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحي وإياد العسقلاني ومحمود الشبراوي ومروان حمدي ومحمد خليفة وعبد القادر كوليبالي وياو أنور وصالح جمعه بالإضافة إلى أحمد أيمن مواليد ” 2003 “.

ويسعي ” جاريدو ” خلال هذه الفترة فى الاطمئنان على كافة لاعبيه مستغلا توقف مسابقة الدوري المحلي بسبب مؤتمر المناخ، حيث سيخوض مباراة ودية ثانية غدًا الإثنين ضد مصر للتأمين.