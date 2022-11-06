شكرا لقرائتكم خبر عن كالوشا "إنبي": طارق السيد رشحني للزمالك.. وسجلت مرتين على طريقة هدف الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد كالوشا، لاعب إنبي، عن نجاح فريقه فى التعادل مع الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، وقال "درسنا الزمالك جيدا، وكنا نعلم أنه عقب مباراة السوبر بالتحديد ستؤثر الخسارة عليهم نفسيا، وأحمد كشرى طالبنا بالهدوء".

وأضاف كالوشا، فى تصريحاته لبرنامج "فى الملعب وأنت سايق " مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر إذاعة ميجا إف إم، "المباراة لم تكن فى صالحنا خلال الشوط الأول، وبين شوطي المباراة أبلغنا كشري أن ما كنا نخشاه حدث وهو استقبال هدف لذلك لا يوجد ما نخسره فى الشوط الثاني".

وتابع لاعب إنبي، "تدريب ما قبل المباراة بيوم واحد سجلت هدفين بنفس طريقة هدفي في الزمالك، كنت أعلم أن مباراة كبيرة مثل مواجهة الزمالك تكون الركلات الثابتة أقل لذلك كان التركيز مرتفع لأنها فرصة لا تتكرر، ألعب موسمي الأول مع إنبي بعد انضمامي من النصر ومستمر لمدة خمس سنوات".

وأضاف، "لعبت تحت قيادة طارق السيد فى النصر وكنت هداف الدرجة الثانية معه، وأبلغني أنه رشحني لأمير مرتضى من أجل الانضمام ولكن لا أعلم ما حدث وقتها".

واختتم تصريحاته قائلا، "كانت المفاوضات قبل الموسم الحالي مع الاتحاد وسموحة ولم يكن إنبي فى الصورة، ولكن خلال يوم تم إنهاء الاتفاق، وفى اليوم التالي أجريت الكشف الطبي وتم حسم الأمر".