شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: الرمادى يصل الأربعاء والتصريحات المنسوبة له "مغلوطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، عن كواليس التعاقد مع المدرب الجديد أيمن الرمادي خلفاً لربيع ياسين. وقال الشافعي صالح فى تصريحات لليوم السابع، إن المفاوضات مع المدرب المصري بدأت قبل يومين، موضحا أنه أنهى الاتفاق مع الرمادى صباح اليوم الأحد وينتظر قدومه الأربعاء المقبل.

وفنَّد رئيس نادي أسوان الشائعات التي ادعت أن النادي الجنوبي أعلن التعاقد مع المدرب قبل الاتفاق معه، موضحا أنه على تواصل مستمر مع المدرب، وأن الرمادي أرسل له رسالة بعد الإعلان عن توليه المهمة يؤكد فيها قبوله المهمة، نافيا التصريحات التى نسبتها بعض وسائل الإعلام بأنه لا يعلم شيئا عن عرض أسوان.

وكانت بعض التقارير ذكرت تصريحات منسوبة للمدرب أيمن الرمادي بأنه لم يتلق عرضا لتدريب أسوان ولا يعلم شيئًا عن إعلان النادى الاتفاق معه.

وأوضح رئيس أسوان، أن الرمادي أبدى الموافقة على تدريب أسوان وهو أحد أبناء النادي المخلصين، ويعلم الظروف المحيطة بالمهمة موضحا أ، المدرب لم يحسم تشكيل الجهاز المعاون وينتظر عقد جلسة مع مسئولي النادي الأربعاء المقبل للوقوف على كافة التفاصيل.