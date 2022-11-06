شكرا لقرائتكم خبر عن غياب سافيو وكهربا عن مران الأهلي بسبب الإصابة بنزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي اليوم، الأحد، غياب الثنائي البرازيلي برونو سافيو ومحمود كهربا بسبب إصابتهما بنزلة برد، والحصول على راحة من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

ورغم إصابة سافيو وكهربا بنزلة برد ولكن حالتهما مطمئنة، على أن يتحدد موقفهما من المشاركة فى ودية الأهلي غداً بعد الخضوع لفحص طبي من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق. وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة؛ تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين فى فقرات فنية متنوعة، من بينها تدريبات على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على الداخلية 4ــ1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.