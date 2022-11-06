شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى وعبد الغنى يخضعان للتأهيل فى الجيمانزيوم بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية، على هامش مران الفريق اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض الثنائي فقرة تأهيلية خاصة فى صالة الجيمانزيوم، طبقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 27 نوفمبر الجاري، باستاد برج العرب، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.