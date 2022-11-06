شكرا لقرائتكم خبر عن منظار الركبة يبعد مدرب الاتحاد السكندرى عن التدريبات أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد إبراهيم، مدرب الاتحاد السكندري، لعملية جراحية "منظار الركبة"، بعدما اشتكى من بعض الآلام، ليغيب المدرب فترة لا تقل عن أسبوعين، حيث يخضع لفترة علاج طبيعي خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض الفريق الكروي الأول بالاتحاد السكندرى تدريباته الجماعية غدا فى الرابعة عصرا عقب الراحة التى منحها المدرب الصربي 5 أيام للاعبين، ومن المنتظر أن يقود محمد لطفى التدريبات نظرا لسفر الجهاز الفني المدير الفني والمدرب العام ومدرب حراس المرمى لقضاء الراحة لمدة أسبوع.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري حصل على 9 نقاط كاملة من ثلاثة لقاءات محققا العلامة الكاملة، ويستعد الاتحاد لمباراة المحلة فى الأسبوع الخامس عقب تأجيل مباراة الأهلي بالأسبوع الرابع بالدوري.

وتقاسم النادي الأهلي ونادى الاتحاد السكندري لقب أقوى خط هجوم بعد مرور 3 جولات من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما أحرز كل فريق 6 أهداف حتى الآن، كما حقق الفريقان أيضاً العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات فى أول 3 مباريات.

وتتوقف مباريات الدوري العام خلال الفترة الحالية لخوض المنتخب الوطني معسكراً خلال نوفمبر الجارى، يخوض خلاله مباراة ودية أمام نظيره البلجيكي.