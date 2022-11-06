تقارير: المغرب تطلب استضافة أمم أفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

قدمت المغرب، طلبًا رسميًا، اليوم الأحد، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من أجل استضافة كأس أمم أفريقيا 2025، وفق تقارير صحفية.

وكان الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس كاف، أعلن في أكتوبر الماضي، سحب تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2025 من غينيا، بسبب ما وصفه بـ"عدم استعداد البنية التحتية"، كاشفًا فتح الباب أمام الدول الراغبة في احتضان المسابقة القارية.

وزعم موقع "البطولة" المغربي، أن المملكة المغربية قدمت بشكل رسمي، ملف الترشح لدى كاف من أجل استضافة نسخة 2025، بعد موافقة الحكومة على طلب الاتحاد المغربي لكرة القدم.

يذكر أن كاف حدد 11 نوفمبر المقبل، موعدًا أخيرًا لتقديم الدول الراغبة في استضافة أمم أفريقيا 2025، ملف ترشحها، قبل إعلان الدولة المستضيفة في 10 نوفمبر 2023، بعد زيارات ميدانية وتفقدية.

يشار إلى أن كاف وافق على تأجيل أمم أفريقيا 2023 إلى يناير 2024، بسبب أحوال الطقس السيئة في كوت ديفوار.