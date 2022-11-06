روبرتو كارلوس: كأس العالم للأندية ليس لها أهمية.. ولا نعرف أين ستقام النسخة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

يرى البرازيلي روبرتو كارلوس، أن مسابقة كأس العالم للأندية، غير مفيدة، موضحًا في تصريحاته اليوم الأحد، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لا يعرف حتى الآن، مكان إقامة النسخة القادمة 2022.

وكان الأهلي حصل على الميدالية البرونزية، على خلفية احتلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية، نسخة 2021.

وأشار روبرتو كارلوس، في تصريحات لقناة "Canal do Benja" على يوتيوب، إلى أنه بوصفه سفيرًا رسميًا لدى فيفا، أجرى محادثات مع عدد من المسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن كأس العالم للأندية.

وأضاف: "تحدثت مع بعض المسئولين في فيفا، ما زلنا لا نعرف أين ستقام كأس العالم للأندية".

وشدد ظهير أيسر ريال مدريد السابق، على أن البطولة غير مفيدة بالنسبة إلى فيفا، متابعًا: "من بين المحادثات التي أجريناها في فيفا، أن المسابقة قد يتم إلغاؤها في أي وقت".

وتابع كارلوس: "هناك ما يسمى الدافع، كل من لديه دافع أكبر في نهائي كأس العالم للأندية ينتهي به الأمر بالفوز، بغض النظر عن قوة المنافس".

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة هي آخر من استضافت كأس العالم للأندية، عندما حصد تشيلسي الإنجليزي، اللقب، على حساب بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية.