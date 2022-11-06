سمير كمونة يعتذر عن الانضمام للجهاز الفني لأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أحمد شاكر

أعتذر سمير كمونة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التواجد مع الجهاز الفني الجديد لنادي أسوان بقيادة أيمن الرمادي، الذي تم التعاقد معه بعد رحيل ربيع ياسين.

وأعلن الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، في وقت سابق رحيل ربيع ياسين عن تدريب الفريق بعد خسارة أول ثلاث جولات في بطولة الدوري أمام الاتحاد والأهلي وغزل المحلة ليحتل المركز الأخير في جدول المسابقة بدون رصيد من النقاط.

وقال سمير كمونة في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن مجلس إدارة أسوان تحدث معه من أجل التواجد في الجهاز الفني الذي يقوده أيمن الرمادي.

وأشار لاعب الأهلي السابق، إلى أنه اعتذر عن هذه المهمة بسبب تواجده على رأس القيادة الفنية لفريق 2001 في نادي زد.

وأتم سمير كمونة أنه رفض عرض أسوان رغم أنه كان سيتواجد كمدربا عاما مع زهرة الجنوب.