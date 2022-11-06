صلاح يسجل ثنائية أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سجل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، هدفا الريدز خلال مواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ15 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح الأول في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية من روبرتسون، قابلها نونيز داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لصلاح ليسددها قوية وببراعة وتهز الشباك.

وبعد 28 دقيقة وتحديداً في الدقيقة 40 من زمن المباراة، استغل خطأ إيريك داير مدافع توتنهام، ليسدد الكرة من أعلى لوريس إلى داخل الشباك.

ووصل صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذا الموسم إلى الهدف رقم 6.

وواصل الملك المصري هوايته بالتسجيل في شباك توتنهام بقميص ليفربول، حيث وصل صلاح إلى الهدف رقم 8 في 12 مباراة بجميع المسابقات، والهدف السابع في بريميرليج.

كما تخطى محمد صلاح أهداف نيكولاس أنيلكا وعادل عدد أهداف روبي كين في الدوري الإنجليزي الممتاز (126 هدفاً)